Vatan Partisi seçim bildirgesini açıkladı

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, 14 Mayıs seçimleri için partisinin seçim bildirgesini açıkladı.

Vatan Partisi, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için parti beyannamesini, yaptığı basın açıklamasıyla açıkladı.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki basın toplantısına Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partinin milletvekili adayları ve üyeler katıldı.

Doğu Perinçek, partisinin seçimlerde izleyeceği yol haritasında üreten devlete vurgu yaptı.

"Türkiye büyük zorluklarla karşı karşıyadır"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin 14 Mayıs'taki seçimlerde 'Güçlü Devlet, Üreten Millet İçin Vatan Partisi Meclise' sloganını kullanacaklarını belirterek şöyle konuştu:

Türkiye büyük zorluklarla karşı karşıyadır. Hem ekonomide büyük zorlukları aşmak durumundayız. Hem de güvenliğimiz için Türkiye'mizin Mavi Vatan'daki, Akdeniz'deki, Ege'deki, içerideki ve Suriye'nin Kuzeyi, Irak'ın kuzeyindeki güvenliği için de güçlü devlet kilit değerinde. Onun için güçlü devlet diyoruz ve bütün çözümlerin temeli olarak da üreten millet, güçlü devlet için Vatan Partisi'nin meclise girmesi Türkiye'nin geleceğini belirleyecek önemli bir gelişme olacak. Bu sistem iki duvar üzerinde duruyor. Mevcut sistem yani Atlantik'e bağlı olan 1980'lerden bu yana inşa edilmiş olan sistem Türkiye'yi 500 milyar dolar dış borca batırdı. Her yıl ödeme açığımız 50 milyar doları buldu. Türkiye ekonomisi batakta, güvenliğimizde ciddi tehditlerle karşı karşıyadır. Sistemin çürüdüğünü hem ekonomiye bakarak görüyoruz, hem de hakim sınıfların, çürüyen, üretemeyen, üreticileri ezen sistemin siyasi partilerinin listelerine baktığımız zaman sistemin çürümesini görüyoruz. PKK'cılar, FETÖ'cüler bölücüler ayrılıkçılar, mafya bütün bu Atlantik bağımlısı sistemin partilerinin listelerinde meclise taşınıyor. Türkiye buna elbette başkaldıracak Türk milleti, Türkiye halkı bunu hiçbir şekilde kabul etmiyor ve Vatan Partisi'nin meclise girmesi hem Türkiye'nin hem de yalnız Türkiye'nin değil Batı Asya'nın bölgemizin ve bütün insanlığın, dünyanın geleceğini belirleyecek önemde.



"Türkiye önümüzdeki süreçte kabineyle yönetilmeyecek, hükümetle yönetilecek"

Doğu Perinçek, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin anayasal düzenine, siyasetine baktığımız zaman birincisi Türkiye önümüzdeki süreçte kabineyle yönetilmeyecek, hükümetle yönetilecek. Kabineyle yönetilmeyecek. Kabine nedir? Kabine plajda olur kabine pilot kabinesidir. Ama Türkiye'nin anayasa tarihine, geleneklerine baktığımız zaman Türkiye'de devrimci hükümetler vardır. Meclis'e dayanan, Meclis'te kurulan, Meclis'ten güven oyu alan ve Meclis'ten denetlenen hükümetler tarihidir. Bu kabinelerden kurtulmak güçlü bir Meclis kurmak, halka dayanan Türk milletine dayanan güçlü bir meclis oluşturmak ve o güçlü Meclis'in denetlediği, güvendiği, kurduğu güçlü bir hükümet kurmak. Onun için güçlü Meclis, güçlü hükümet Türkiye'nin önündeki siyasi, örgütlenmedeki seçimidir.