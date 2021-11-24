Vatan Partisi'nden çözüm önerisi: Dolar yasaklansın

Vatan Partisi, doların 13.50, euro'nun 15.23 liraya ulaşmasının ardından sosyal medya hesabından çözüm önerisi sundu.

Vatan Partisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili açıklamaları sonrası döviz kurlarında yaşanan tarihi yükselişin ardından resmi sosyal medya hesabında bir mesaj yayınladı.

İşçi Partisi'nin geçmiş eylemleri ve Doğu Perinçek'e ait görüntülerin de yer aldığı paylaşımda "Hep söyledik yine söylüyoruz: Dolar yasaklansın! Türkiye'de Türk Lirası! Serbest piyasa rejimine son! Kontrollü planlı ekonomi! Tek çare Üretim Devrimi!" dendi.

NE OLMUŞTU?

Tarihe 'Kara Salı' olarak geçecek 23 Kasım'da, Türk lirasında bir süredir devam eden değer kaybı hızlanmıştı. Dolar ve euro, tarihi zirvelerini yenileyerek sırasıyla 13.50 ve 15.23 seviyelerine yükselmişti.