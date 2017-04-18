''Vatandaş referandum için AİHM'ye gidebilir''

CHP’nin hukukçu vekillerinden, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, vatandaşların hem Anayasa Mahkemesi’ne, hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne, seçimde yapılan usulsüzlükler nedeniyle bireysel başvuru yapabileceklerini açıkladı.

Sözcü gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre Pekşen, “bir ülkede hak arama yollarının etkin ve geçerli olamaması durumunda, hakları ihlal edilen vatandaşlar uluslararası yargıya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurabilirler” dedi. Başvuru, iki gerekçeyle yapılabilir.

‘YSK SUÇ İŞLEDİ’



YSK’nın oy verme işlemi devam ederken, hatta yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi bittikten sonra aldığı “mühürsüz pusulalar geçerlidir” kararı, Türkiye’de Anayasa tarafından güvence altına alınan hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır. YSK üyeleri böyle bir karar alarak suç işlemişlerdir. Vatandaşlar, bu çerçevede önce Anayasa Mahkemesi’ne, ardından da AİHM’e başvurma hakkına sahiptirler.

‘OHAL DÖNEMİNDE SEÇİM YAPILDI’



Referandumun olağanüstü hal döneminde yapılması nedeniyle, vatandaşlar temel hak ve özgürlüklerinden mahrum şekilde seçim sürecini yaşamışlardır. Anayasa vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alır. Ancak OHAL dönemlerinde bu hak ve özgürlükler askıya alınır. Türkiye cumhuriyeti Anayasası, anayasa yapma sürecinde tüm vatandaşların özgür şekilde görüşlerini, eşit, adil, açık ve hukuka uygun şekilde dile getirmelerini güvence altına alır. OHAL ile vatandaşların bu imkanı ellerinden alınmıştır. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı heyeti de, referandum kampanyasında vatandaşlarının propaganda imkanlarından eşit şekilde yararlanamadığını kayıtlara geçirmiştir. Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bireysel olarak Anayasa Mahkemesi ve AİHM’e başvuruları için hak doğmuştur.