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  4. 11 Mayıs 2017 11:21

Wikipedia yasağının kalkmasıyla ilgili tek şart...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, tüm dillerdeki versiyonlarına Nisan ayı sonunda Türkiye’den erişim yasağı getirilen Wikipedia’yla ilgili konuştu.

Wikipedia yasağının kalkmasıyla ilgili tek şart...
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NTV’de yaptığı açıklamada Wikipedia’nın Türkiye’de temsilcilik açması ve vergi vermesi gerektiğini ifade eden Arslan, “Yanlış bilgileri kaldırsınlar, yayınlarına izin verelim” dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, Türkiye Cumhuriyeti5651 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanarak 29 Nisan 2017 tarihinde aldığı idari tedbir kararı sonucu, internetin en büyük ansiklopedisi Wikipedia’ya Türkiye’den erişim engellenmişti.

Alınan karara "Türkiye'yi terör örgütleriyle aynı zeminde gösteren ifadelerin bulunması" gerekçe gösterilirken, Wikipedia’nın kararın kaldırılması yönünde yaptığı itiraz reddedilmişti. Wikipedia bu itiraz kararının ardından 9 Mayıs'ta Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

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