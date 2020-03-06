CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında düzenlenen fezlekeler ve OdaTv soruşturmasına tepki gösterdi. Altay, “Bugün yargı Pelikan çetesine teslim edilmiş” dedi.

TBMM’de gündemi değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenleyen CHP’li Altay, “Dün yargı FETÖ’ya teslim edilmişti ve tecavüze uğramıştı ve yargı infial edilmişti. Bugün yargı Pelikan çetesine teslim edilmiş” dedi.

Altay, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: “FETÖ’nün yaptığı tecavüzün fazlasını şimdi Türk yargısına Pelikan çetesi yapıyor. Ve bunu seyrediyoruz. Herkes seyredebilir, herkes göz yumabilir, yol verebilir ama bizim bu vahim tabloya göz yummamız ve yol vermemiz mümkün değil. Hukukun yargı eli ile çiğnenmesi çok inciticidir, çok acıtıcıdır, çok vahimdir. Sözün bittiği yerdeyiz. Bütün savcılara ve yargıçlara ayrım yapmaksızın sesleniyorum; yürütmenin baskısından korkmayın. Yürütmeye yaranmak için uğraşmayın. Elinizde Anayasa var. Hâkim olun, Cumhuriyetin savcısı olun, talimatla fezleke yollamayın, talimatla insanları tutuklamayın. Yeni trajedilere yol açmayın. Bunu bir yasama organının üyesi olarak istiyorum, bir baba olarak istiyorum, 82 milyonun Türkiye vatandaşlarından her hangi birisi olarak istiyorum. Yargıya olan güvenin neredeyse tamamen sıfırlanmasına yol açtınız.”