Yeni sistemde bakanlık sayısı 14'e düşecek

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, 24 Haziran Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra hayata geçecek olan Cumhurbaşkanlığı hükümeti sisteminin detaylarını yazdı.

"Yeni sistemin başında Cumhurbaşkanı olacak" diyen Selvi, cumhurbaşkanının da 4 dört yardımcısı olacağını belirtti. MİT'in Genelkurmay ve Savunma Sanayisi Cumhurbaşkanlığı’na bağlanacağını yazdı.

Selvi'nin aktardığına göre, yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 14 bakanlık öngörülüyor. Bazı bakınların ismi değişirken, bir kısmı iste birleştiriliyor.

1- Planlama ve İdareyi Geliştirme Başkanlığı

2- Turizm Geliştirme Başkanlığı

3- Diyanet İşleri Başkanlığı

4- Üst Kurullar



14 ARTI 4 SİSTEMİ



1- Adalet Bakanlığı

2- AB ve Dışişleri Bakanlığı

3- İçişleri Bakanlığı

4- Milli Savunma Bakanlığı

5- Milli Eğitim Kültür ve Spor Bakanlığı

6- Sağlık Bakanlığı

7- Aile Gençlik ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

8- Bilimsel Araştırma ve Teknolojik Yatırımlar Bakanlığı

9- Enerji Politikaları Bakanlığı

10- Hazine ve Mali İşler Bakanlığı (Buraya Dış Ticaret Politikaları Teşkilatı-Gümrük İdaresi bağlanacak)

11- Sanayi Ticaret ve Çalışma Bakanlığı

12- Tarım Orman ve Çevre Bakanlığı

13- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

14- Yerel Yönetimler ve Şehircilik Bakanlığı

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