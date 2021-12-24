Yeniden Refah Partisi'nden üçüncü ittifak açıklaması!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ''Sadece sağ partililer olarak bir araya gelebileceğimiz üçüncü ittifak olabilir. Bunlar seçime 3-4 ay kala belli olacak'' açıklamasında bulundu.

Bir çok değerlendirmeye göre Türkiye, seçim sattı mahaline girdi.

Seçimlerin erken mi yapılacağı yoksa zamanında mı yapılacağı hala konuşulurken; siyasi partilerin kuracakları ittifaklarda tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

ÜÇÜNCÜ İTTİFAK SİNYALİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ittifak tartışmalarına ilişkin yeni bir çıkışta bulundu.

Üçüncü bir ittifakın kurulabileceğini söyleyen Erbakan, bu ittifak yalnızca sağ partiler olabileceğini ifade ederken; bu tür bir ittifakın seçimlere 3-4 ay kala belli olabileceğini de belirtti.

Erbakan şunları söyledi:

"İktidarın yanlışları var muhalefete de baktığınızda onların da eleştirdiğimiz yönleri var. Bir tercih yapmak zorunda kalmazsınız. Kendim direkt giriyorum diyebilirsiniz sonuçlarına katlanırsınız. Neticede hukuki bir zorunluluk yok bir ittifakta olacaksınız diye. Gönlümüzde yatan da kendimiz olarak yer almak zaten. Seçmen de bunu istiyor ittifaklarda olmamızı istemiyorlar. Bu yapıda seçmen aslında iki ittifaktan da memnun değil gibi. Türkiye’de dünyanın başka hiçbir yerinde olamayacak tarzda yüzde 20-22’lik bir kararsız seçmen kitlesi var. Sadece sağ partililer olarak bir araya gelebileceğimiz üçüncü ittifak olabilir. Bunlar seçime 3-4 ay kala belli olacak."