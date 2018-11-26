Yerel seçimler öncesinde yeni bir çözüm süreci mi ?

Democratic Progress Institute (DPI) ya da Türkçe adıyla Demokratik Gelişim Enstitüsü 8 yıl önce kurulmuş İngiltere'deki bir düşünce kuruluşu. Kurumun çalışma alanları arasında Türkiye de var... DPI Başkanı Kerim Yıldız, geçen aylarda dikkat çeken sözler sarf etmişti. Yıldız, Kürt sorununun çözümü için umutlu olduğunu vurgularken, yeniden inşaya girilebileceğini ifade etmişti.

Yıldız, "Süreç başlamak zorunda birileri istediği için değil, Türkiye ve bölgenin içinde bulunduğu durumdan dolayı, bir süreç başlamak zorunda. Kim başlatır? Tabi ki çatışmada yer alanlar, özellikle hükümet kesimi. Mevcut durumda ise hala umudumu koruyorum çünkü bir temel var ve üzerinde gelişebilir. Yeter ki isteyelim" diye belirtmişti.

ÇÖZÜM SÜRECİ YENİDEN Mİ BAŞLIYOR

Kerim Yıldız'ın bu açıklamaları hafızlardaki yerini korurken, Barzani yönetimine yakınlığıyla bilinen Rudaw'da çalışan gazeteci Ayser Çınar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı.

Paylaşımında, Kürt sorununun çözümüne yönelik oluşturulan, "Akil İnsanlar" heyetinde yer alan isimlerin, Norveç'in başkenti Oslo'da "çözüm sürecinin" artılarını ve eksilerini masaya yatırdığını ifade eden Çınar, "Yeni bir süreç mümkün mü peki" diye sordu.

Fotoğrafta, ünlü oyuncu Kadir İnanır, eski İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, eski Yeni Şafak yazarı Ali Bayramoğlu, Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur gibi isimler yer aldı.

Ufuk Uras'ın önünde DPI logolu kağıtların olması ise dikkat çekti. Uras, Oslo'dan ayrılışını sosyal medya hesabından, "Oslo'ya veda" şeklinde duyurdu.

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