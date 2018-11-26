CHP'nin adaylarını açıklanacağı tarih belli oldu
CHP'nin adaylarını açıklanacağı tarih belli oldu
Benzin ve motorinde büyük indirim !
Benzin ve motorinde büyük indirim !
Plastik damacanalarla ilgili korkutan uyarı
Plastik damacanalarla ilgili korkutan uyarı
Almanya'da binlerce Türk'e iş fırsatı
Almanya'da binlerce Türk'e iş fırsatı
THY yeni yılda yüzlerce personel alacak
THY yeni yılda yüzlerce personel alacak
Yeni yılda tatil hayali kuranlara kötü haber
Yeni yılda tatil hayali kuranlara kötü haber
İstanbul'daki askeri helikopter kazasından ilk görüntüler
İstanbul'daki askeri helikopter kazasından ilk görüntüler
Dolar/TL son 3,5 ayın en düşüğünde
Dolar/TL son 3,5 ayın en düşüğünde
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 26 Kasım 2018 18:30

Yerel seçimler öncesinde yeni bir çözüm süreci mi ?

"Akil İnsanlar" heyetinde yer alan isimlerin sürpriz buluşması AK Parti Hükümetinin tepki çeken çözüm süreci açılımı yerel seçimler öncesinde yeniden mi başlatılıyor sorularını akıllara getirdi.

Yerel seçimler öncesinde yeni bir çözüm süreci mi ?
A+ A-

Democratic Progress Institute (DPI) ya da Türkçe adıyla Demokratik Gelişim Enstitüsü 8 yıl önce kurulmuş İngiltere'deki bir düşünce kuruluşu. Kurumun çalışma alanları arasında Türkiye de var... DPI Başkanı Kerim Yıldız, geçen aylarda dikkat çeken sözler sarf etmişti. Yıldız, Kürt sorununun çözümü için umutlu olduğunu vurgularken, yeniden inşaya girilebileceğini ifade etmişti.

Yıldız, "Süreç başlamak zorunda birileri istediği için değil, Türkiye ve bölgenin içinde bulunduğu durumdan dolayı, bir süreç başlamak zorunda. Kim başlatır? Tabi ki çatışmada yer alanlar, özellikle hükümet kesimi. Mevcut durumda ise hala umudumu koruyorum çünkü bir temel var ve üzerinde gelişebilir. Yeter ki isteyelim" diye belirtmişti.

ÇÖZÜM SÜRECİ YENİDEN Mİ BAŞLIYOR

Kerim Yıldız'ın bu açıklamaları hafızlardaki yerini korurken, Barzani yönetimine yakınlığıyla bilinen Rudaw'da çalışan gazeteci Ayser Çınar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı.

Paylaşımında, Kürt sorununun çözümüne yönelik oluşturulan, "Akil İnsanlar" heyetinde yer alan isimlerin, Norveç'in başkenti Oslo'da "çözüm sürecinin" artılarını ve eksilerini masaya yatırdığını ifade eden Çınar, "Yeni bir süreç mümkün mü peki" diye sordu.

Fotoğrafta, ünlü oyuncu Kadir İnanır, eski İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, eski Yeni Şafak yazarı Ali Bayramoğlu, Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur gibi isimler yer aldı.

Ufuk Uras'ın önünde DPI logolu kağıtların olması ise dikkat çekti. Uras, Oslo'dan ayrılışını sosyal medya hesabından, "Oslo'ya veda" şeklinde duyurdu.

odatvcom

oslo , kadir inanır , ayşe çınar , yıldıray oğur , akil insanlar , ufuk uras , ali bayramoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM