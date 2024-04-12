YSK Ordu itirazı için kararını verdi

YSK, İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin iptali ve yeniden yapılması talebini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediyesi için yaptığı seçim iptali ve yeniden seçim yapılması talebini reddetti.

Ordu’daki belediye başkanlığı seçimini AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler yüzde 40,07 puanla birinci sırada tamamlamıştı. İYİ Parti adayı Enver Yılmaz yüzde 36,53’le ikinci sırada yer alırken, CHP adayı Zekai Sana yüzde 16,58 oranında oy almıştı.

31 Mart Ordu Büyükşehir Yerel Seçim Sonucu: