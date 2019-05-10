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  4. 10 Mayıs 2019 18:59

YSK'dan 23 Haziran kararı ! Bir ilk yaşanacak...

Yüksek Seçim Kurulu, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimine dair esasları açıkladı. Buna göre ilk kez sandık kurulu listeleri siyasi partilere verilecek.

YSK'dan 23 Haziran kararı ! Bir ilk yaşanacak...
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YSK, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul yenileme seçimine dair esasları belirledi. YSK'nin belirlediği esaslara göre;İstanbul seçimiyle ilgili YSK kararına göre, yeniden belirlenecek sandık kurulu başkan ve üyeleri mutlaka kamu görevlileri arasından seçilecek. Yenilenen İstanbul seçimiyle ilgili YSK kararına göre, sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi, seçime katılan siyasi partilere verilecek.

Yenilenen İstanbul seçimiyle ilgili YSK kararına göre, sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi, seçime katılan siyasi partilere verilecek.

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