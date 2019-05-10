YSK'dan 23 Haziran kararı ! Bir ilk yaşanacak...

YSK, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul yenileme seçimine dair esasları belirledi. YSK'nin belirlediği esaslara göre;İstanbul seçimiyle ilgili YSK kararına göre, yeniden belirlenecek sandık kurulu başkan ve üyeleri mutlaka kamu görevlileri arasından seçilecek. Yenilenen İstanbul seçimiyle ilgili YSK kararına göre, sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi, seçime katılan siyasi partilere verilecek.

Yenilenen İstanbul seçimiyle ilgili YSK kararına göre, sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi, seçime katılan siyasi partilere verilecek.