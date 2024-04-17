Prof. Dr. Ahmet Ercan 4,3’lük deprem sonrası uyardı

Prof. Dr. Ahmet Ercan Malatya'da dün akşam meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından kritik bir uyarıda bulundu..

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Malatya'da saat 00:09'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Gece yarısı vatandaşları korkutan depremin derinliği 9.28 kilometre olarak ölçüldü.

Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: "Beni en çok şaşırtan..."

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere dikkat çeken Ercan, "Ardından büyük deprem gelirse şaşırırım" dedi.

Ercan paylaşımlarında şunları kaydetti:

"17 Nisan gece yarısı Adıyaman- Sincik'de 4,3 büyüklüğünde olan küçük deprem ürkütmüştür. Ancak 6 Şubat 2023 Depremlerinin yıkımcıl olmayan artçısıdır. Ardından büyük deprem gelirse şaşırırım. Adıyaman'a sevgimiz büyük. 6 Şubat'ta olan 4 büyük deprem sonrası, beklenen orta-büyük artçıların olmaması, bölgedeki yer kabuğunun derininde birikmiş gerginliğin çok büyük oranda boşaltmış olduğunu gösteriyor. Umarım öyledir. 11 il depremlerinde beni en çok şaşırtan, Kahramanmaraş'ta Ahir Dağı'nın kayalık eteklerindeki yıkımdır. Nedeni yapı eskimesi ile yapı kurulum kusurlarıdır. Yönetimin görevi deprem olmadan özürlü yer ile yapıların belirlenip halkın can güvenliğinin deprem olmadan sağlanmasıdır."

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...