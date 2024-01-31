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Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı: İşte deprem riski olan 3 şehir...

Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı: İşte deprem riski olan 3 şehir...
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Deprem konusunda açıklamalarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Doğu Anadolu Kırığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından yaşanan her depremde büyük korku yaşanmaya devam ediyor. Deprem uzmanlarının uyarıları sürüyor.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaptığı paylaşımda Doğu Anadolu Kırığı üzerinde deprem bakımından "en çekinceli" yerleri açıklayarak uyarıda bulundu.

Ercan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Doğu Anadolu Kırığı üzerinde, deprem bakımından en çekinceli yer, 1. Erkenek odaklı: Malatya-Adıyaman-Gölbaşı üçgeni, 2. Kahramanmaraş-Narlı-Türkoğlu üçgeni, 3. Bingöl-Karlıova-Genç üçgenidir."

Etiketler fay ahmet ercan deprem
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