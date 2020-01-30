Prof. Dr. Ercan'dan korkutan açıklama: ''Büyük deprem bekliyorum''

Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan “Adriyatik'ten sallanmaya başlayan deprem ipi ucunun sırayla Mora, Girit, Rodos, Fethiye, Çameli, Denizli'den Göller Bölgesi olan Burdur ve Isparta'ya kadar olan diğer ucuna da etkin hale getirdi. Sisam'ın kuzeyinde beklediğim büyük deprem buraları da önemli ölçüde etkileyecek” dedi. Ercan ayrıca Sındırgı- Bigadiç, Ezine- Balıkesir, Palu- Bingöl ve Kahramanmaraş'a da dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.



2008 yılında yaptığı açıklamalarda “2020 yılının deprem yılı olacağını” söyleyen Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan dünya genelinde meydana gelen depremler sonrasında Sözcü’ye yaptığı açıklamalarda ülke genelinde dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.

“Sisam’ın kuzeyinde büyük bir deprem bekliyorum. Bundan Fethiye, Çameli, Denizli, Göller Bölgesi olan Burdur ve Isparta’ya kadar olan bölgeler önemli ölçüde etkilenecek” diyen Ercan, Sındırgı- Bigadiç, Ezine- Balıkesir, Palu- Bingöl ve Kahramanmaraş’ın da duyarlık kazandığını hatırlattı.

Türkiye’de 4 tane farklı deprem işleyiş bölgesi olduğunu, bunlardan birisi Kuzey Anadolu Kırık Kuşağı, Ege Bölgesi Göçütü Kırıkları, Doğu Anadolu Kırık Kuşağı ve Güney Ege Dalma Batma Kuşağı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 2020 yılının bir deprem yılı olacağı gerçeğini 2008 yılında yaptığı açıklamayla duyurduğunu da söyledi.

DEPREM FIRTINASININ NEDENİ AFRİKA

Afrika’nın, gerek Anadolu gerek Ege ve gerek Adriyatik altına 10 milyon yıldır kaydığını, son 10 yıldır bu kaymanın fazlalaşması nedeniyle depremlerin oluştuğunu söyleyen Övgün Ahmet Ercan, şu ifadeleri kullandı;

Bu dalış esnasında da tosluyor aynı zamanda. Afrika’nın dalma hızı yaklaşık yılda 2 – 2,5 santim. Şu anda bu miktar son 10 yıldır yüzde 25 -50 arasında artmış durumda.

Bu da Anadolu karasını acayip bir şekilde kastı ve iyice gerdi. Son 10-15 günde gördüğümüz bütün depremlerin ana kaynağı bu kasılma.

ANADOLU’YU DÖRT YANDAN KASTI

Ülkemizde deprem önce Kuzey Marmara kolunun batısından başladı. Akhisar’a sıçradı. Elazığ’a geçti.

Bunların üçü de birbirinden bağımsız kırış işleyişleri. Yunanistan ve Güney Ege, Girit Rodos ve Adriyatik’te depremler olacak dedim olmaya başladı.

Türkiye’deki 4 tane deprem üreten kırık dizgisinin tamamı etken hale geldi.

ADRİYATİK’TEN BURDUR’A

“Fethiye ve Göller Bölgesi uzun yıllar büyük bir deprem yaratmadı. Geçmişte Burdur depremi var o kadar” diyen Prof. Dr. Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü;

Bu büklüm noktasının depreme duyarlılığı çok fazla. Göller Bölgesindeki kırıkları oluşturan bu etkinlikler. Bunun ana nedeni de bu Dalma Batma Kuşağını oluşturan Muğla, Marmaris, Bodrum, Fethiye buraları etkileyen en çok Ege Göçüntü Kırıkları ve Dalma Batma Kuşağı.

Dalma Batma Kuşağının büyük bir kısmı Ege Denizi içinde, yani Adriyatik’ten başlıyor Mora, Girit, Rodos, Fethiye’den Elmalı Yarımadası’na girerek diğer ucu Göller Bölgesi, Burdur, Isparta’ya kadar gidiyor.

Biz ona Isparta büklümü diyoruz. Bunu iki taraftan sallanan bir ip gibi düşünelim. İp iki uçtan sallanarak tüm bölgede etkisini gösteriyor.

Geçenlerde Yunanistan Televizyonu da bana bağlandı ve açıklama yaparak ‘Siz de bu depremleri göreceksiniz’ dedim. Kaldı ki bugün(Perşembe) de 5,6 deprem oldu önceki günlerde ve hatta geçen ayda da olmuştu.

Adriyatik’te Arnavutluk dolaylarında ve Karadağ’da depremleri görüyorlar. Bunlar aynı kuşak üzerinde. İpin bir ucu Adriyatik’te diğer ucu bizde. Yani Fethiye Çameli, Denizli, Burdur arasında. Bu bölüm şu anda bir sancı çekiyor.

Bu sancının belirtileri şu anda Ege Denizi’nin içinden Rodos Girit arasına kadar geldi. Bu kuşağın tamamı etkin ve tamamı gergin” ifadelerini kullandı.

SİSAM’IN KUZEYİNDE BÜYÜK BİR DEPREM BEKLİYORUM

“Güney Ege’de büyük bir deprem bekliyorum demek çok zor” diyen Prof. Dr. Ercan, olası depreme ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu;

Güney Ege’de özellikle en duyarlı yer Fethiye Göcek, Kıdrak Dere kesitleri. Depremlerin sürekli olduğu yerler buraları. Şu büyüklükte olacak diyemeyiz.

Fakat buralarda 6-7 arasında büyüklükte deprem her zaman için olabilir. Muğla’dan çok fazla soran var. İvedi bir deprem geliyor diyecek durumda değiliz.

Denizli ile Sisam arası, özellikle Sisam’ın kuzeyinde büyük bir deprem bekliyorum. Son dönemdeki bu bölgelerde olan sarsıntılar bunu gösteriyor.

50 YILDA BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM

“50 yıllık deprem bilimci yaşamımda böyle bir olayı ilk kez yaşıyorum. Deprem hep bir yerde olurdu. Ama şu anda bütün Türkiye’nin kırık deprem kuşakları aynı anda hareketlenmeye başladı” ifadelerini kullanan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, şöyle devam etti;

Bu olay da Anadolu’nun çok yüksek gerginlikte olduğunu gösteriyor. 2008 yılında 2020 yılı deprem yılı olacak diye açıklama yapmıştım. Gerçekten 2020 yılı depremlerle başladı.

Depremlerin durmasını beklemiyorum. Arkası küçüklü ve büyüklü olarak geçecek. 2001 yılında 33 deprem olacak diye kitabımda yayınlamıştım. Bunlar sıra düzen oluyor.

Elazığ, Malatya, Van, Bodrum, Bingöl vardı. Yani olanların hepsi vardı. Bunlar sıra düzen oluşuyor şu anda. O yayınımda gelecek depremler nerede olacak onları da görürler.

SINDIRGI, BİGADİÇ, EZİNE, BALIKESİR, PALU BİNGÖL, KAHRAMANMARAŞ’A DİKKAT

Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası deprem ihtimallerini de değerlendirerek;

Son Akhisar depreminin ucu şu anda Simav kırığı ile birleşmek üzere. Sındırgı, Bigadiç, daha kuzeyde Kara Biga ve Ezine arası şu an için deprem duyarlı yerler.

Doğu Anadolu’da Palu Bingöl arası, Elazığ Kahramanmaraş arası duyarlık kazandı. Gerginlik birikimi fazla. Akhisar’da daha büyük deprem beklemiyorum.

İstese de olmaz en fazla 6 küsur olur. Çünkü 15 km alanda kırık oluştu ve gerginliğini boşalttı. Kuzeye yürürse bu kez Balıkesir deprem çekincesi altına girer. Bu bölge gerginlik biriktiriyor.