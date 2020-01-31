Prof. Dr. Ercan'dan korkutan deprem açıklaması !

Gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası’nda konuşan Jeofizikçi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaşanan son 4 depremin ardından Türkiye'deki bütün fay hatlarının harekete geçtiğini söyledi. Elazığ'da yaşanan depreme değinen duayen gazeteci Uğur Dündar da, "Eksi 8 derece soğukta insanlar barınıyorlar çadırlarda. Onlar çadırda yaşarlarken ben Kızılay Genel Başkanı olsam sıcak yatağımda uyuyamam" ifadelerini kullandı.

Duayen gazeteci Uğur Dündar’ın, Tele1’de yayınlanan ‘Demokrasi Arenası’ programının bu haftaki konukları; Jeofizikçi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Gazeteci Murat Ağırel oldu.

İstanbul’da yaşanan depremlere değinen Ercan, şu ifadeleri kullandı;

Bu yıl Türkiye deprem yılını yaşıyor. Bunun nedeni de Afrika anakarasının Türkiye toslama hızında yaklaşık yüzde 25 ile yüzde 50’lik bir artış oldu.

Yani Kuzeye doğru itiyor. Bu Türkiye’yi çok kastı.

Yaşanan bu son 4 depremin ardından Türkiye’deki fay hatlarının tamamının harekete geçtiğini gördüm.

KIZILAY’DA YAŞANAN SKANDALLAR

Gazeteci Murat Ağırel ise programda Kızılay’da yaşanan skandallara değindi. Ağırel şu ifadeleri kullandı;

Kızılay 2016 yılına kadar sorunsuz şekilde yönetilmiş. Ama ne yazık ki yeni yönetim gelir gelmez bir takım problemlerle karşılaşmış.

Burada bizim sorguladığımız kurum değil, kurumun yöneticileridir. Yönetimde bulunan herkes halka hesap vermelidir.

2016’da yönetim değişikliği yaşandıktan sonra sayın Kerem Kınık, bir takım değişikliklere imza attı. İlk yaptığı işlerden bir tanesi Kızılay tarihinde belki de görülmemiş olan kendisine 5 milyon TL’lik bir bütçe çıkarması.

Genel merkeze geldikten sonraysa merkezin içerisindeki ofis ve diğer mobilya gereçlerinin yenilenmesi gerektiğini düşünerek bir tadilat başlatıyor.

Bu tadilata da 500 bin TL gibi bir rakam harcıyor. Ardından devam ediyor ve Kızılay, Türkiye’nin 750 yerinde örgütlüydü. Bunun 617 tanesini kapatıyor. Kapatılmasının nedeniyse şube başkanlarının Kınık’a muhalif olması.

DÜNDAR: BEN SICAK YATAĞIMDA UYUYAMAM

Açıklamaların ardından Kızılay Başkanı Kınık’a bir tepki de Uğur Dündar’dan geldi. Dündar şöyle konuştu;

*Hiç abartısız söylüyorum. Ben Kızılay’ın Genel Başkanı olsam, -8 derece soğukta insanlar barınıyorlar çadırlarda. Ben onlar çadırda yaşarlarken Kızılay Genel Başkanı olarak sıcak yatağımda uyuyamam.