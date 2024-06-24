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Prof. Dr. Ersan Şen hangi partiye oy verdiğini açıkladı

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Yaptığı açıklamalar, üstlendiği davalarla gündemden düşmeyen ünlü hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı canlı yayında seçimlerde hangi partiye oy verdiğini açıkladı.

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen TV100 yayınında siyasete girme iddialarına yanıt verirken henüz kendisine bir teklifin gelmediğini belirtti.

İYİ Parti'den istifa ederek yeni bir parti kurma hazırlığında olan Yavuz Ağıralioğlu ile görüştüklerini açıklayan Şeni, bir teklif gelmesi halinde de şartları değerlendireceğini ifade etti.

Şen ayrıca canlı yayında seçimlerde MHP’ye oy verdiğini belirterek MHP parti üyesi olmadığını ve parti politikalarını şu anda desteklemediğini söyledi.

İşte Şen'in o açıklaması:

"Ben zaten MHP’li olduğumu söylüyorum. Ama bu şu anda MHP’nin tezlerini desteklediğin anlamına da gelmiyor. Oy veriyorum, oy verince nereli oluyorsunuz? Parti üyesi değilim tabiki…”

Etiketler Prof. Dr. Ersan Şen ersan şen MHP hangi parti siyasi parti
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