Prof. Dr. Naci Görür bir kez daha uyardı

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli 11 ilimizi yerle bir edip 55 binden fazla canı yitirdiğimiz depremler için Türkiye'yi 1,5 yıl öncesinden uyaran ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür bölgeyi bir kez daha uyardı.

Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde ve Adana'da ise 4.8 ve 4.0 büyüklüğünde peş peşe meydana gelen depremler sonrası uyarıda bulunan Görür "Dikkatli olmak gerekir" dedi.

Adana'da meydana gelen 4.0 ve 4.8 büyüklüğündeki iki depreme ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından uyarıda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu bölge oldukça hareketli ve sık sık küçük depremler üretiyor" dedi.

Konuya dair sosyal medya hesabı üzerinden yorumda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, şunları söyledi:

"Hacıkodal-Göksun/K. Maraş yöresinde 4,0 deprem oldu. Bu bölge oldukça hareketli ve sık sık küçük depremler üretiyor. Bir kaç saat önce de aynı bölgede 4,8 deprem olmuştu. Dikkatli olmak gerekir"