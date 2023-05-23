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Prof. Dr. Naci Görür ''o bölgeye dikkat'' diyerek uyardı

Prof. Dr. Naci Görür ''o bölgeye dikkat'' diyerek uyardı
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Ünlü yer bilimci Prof. Dr Naci Görür, Kahramanmaraş ve Adana'da peş peşe meydana depremlerinin ardından "Özellikle o bölgeye dikkat edin" diyerek uyardı.

 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş ve Adana depremlerin ardından açıklamada bulundu.

Naci Görür şunları söyledi:

“Çok sayıda takipçim, son günlerde Göksun, Hacıkodal, Kazandere, Topallar, vb. bulunduğu bölgedeki depremler hakkında ısrarla sorular soruyorlar. Bu bölgede daha 24 saat geçmeden 4'ler mertebesinde 3 deprem oldu. Depremler Savrun Fayı ile ilgili. Tahminime göre, Adana Havzası’na doğru deprem bu bölgeden itibaren ilerleyecek. Benzer bir gelişimi Gaziantep/ Pazarcık'ta da görmüştük. Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergâhında dikkatli olmalıdır.”

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler adana kahramanmaraş gaziantep deprem uyarı deprem uyarısı Göksun Hacıkodal Kazandere Topallar
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