Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya hapis cezası

“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladığı için “Terör örgütü propagandası” iddiasıyla yargılanan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın bugün karar duruşması yapıldı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Fincancı ile avukatları katıldı. Duruşmayı HDP Milletvekili Züleyha Gülüm ve Nejdet İpekyüz, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, Evrensel gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Bianet Proje Danışmanı Nadire Mater, TİHV’nin İzmir, Ankara, Cizre, Van, Diyarbakır ve İstanbul şube temsilcileri ile çok sayıda akademisyen ve hak savunucusu izledi.

Duruşma savcısı Can Tümer Keriş, önceki celselerde vermiş olduğu mütalaasını tekrar etti. Fincancı’nın avukatı Meriç Eyüboğlu, duruşmanın SEGBİS ile kayıt altına alınmasını talep etti. Savcı Keriş, talebin reddini istedi. Konuyla ilgili ara karar oluşturam mahkeme, usul ekonomisi ve kalem personelinin azlığı gereği, kayıtların çözümünde harcanacak emek ve mesaiyi dikkate alarak talebin reddine karar verdi.

‘SİZE RAHATSIZLIK VEREN GÖRÜNTÜLER BENİM İŞİM’

Evrensel’den Cansu Pişkin’in haberine göre, daha sonra Fincancı, dosyaya eklenen belgeler ve esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulundu. Mahkemenin dosyasına eklediği Cizre ön inceleme raporunu, “neye ortak olmadıklarını” anlatmak için 4 Ekim tarihli beyanında dile getirdiğini anımsatan Fincancı, “Sizin beni Google’layarak bulduğunuzu tahmin ettiğim ve suç unsuru gibi göstermeye çalıştığınız Cizre ön inceleme raporumuzu da beyanımda zaten alıntılamış, inceleme sırasında bulduğum çocuk kemiğinin fotoğrafı da dâhil, birkaç kez ‘ceset fotoğrafı’ diye rahatsızlığınızı ifade ettiğiniz fotoğraflarla o dönemde yaşananları aktarmaya çalışmıştım. Size rahatsızlık veren o görüntüler benim işimin bir parçası, ama sizin de işinizin parçası. Öyle olmalı! Burası bir Ağır Ceza Mahkemesi, dolayısıyla benim 4 Ekim’de yapmış olduğum sunum bir suç duyurusu niteliği taşımalıydı sizin için” dedi.

‘BARIŞ İSTEMEK SUÇ DEĞİLDİR’

“Hakikat ve hak mücadelesinin suça dönüştürülmesinin utancı içindeyim” diyen Fincancı, “Bağımsız ve tarafsız olmadığını düşündüğüm mahkemelerde; uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan barış talebinin, insan hakları ihlallerinin belgelenmesinin cezalandırılması, insan haklarının, hukuk rejimi ile korunması zorunluluğunun hiçe sayıldığını göstermektedir burada hepimize. Geçtiğimiz celse ceza alan Gençay Gürsoy ile aynı konumda olmayı onur sayarım. Barış istemek suç değildir suçlamalarınızı kabul etmiyorum.” diye konuştu. Fincancı, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması hükümlerini de kabul etmediğini söyledi.

MAHKEME HEYETİNİN REDDİ TALEP EDİLDİ

Avukat Meriç Eyüboğlu, başından beri tarafsızlık ilkesinin ortadan kalktığını belirterek heyetin reddini talep etti: “Aynı bildiriden yargılanan akademisyenler hakkında verdiğiniz ceza karalarını da, müvekkilim Gençay Gürsoy’un dosyayasına duruşma sabahı yeni belgeler alındığını ve üst sınırdan ceza verdiğinizi de biliyoruz. Ve şimdiden Şebnem hocaya verilecek cezanın yine alt sınırdan ayrılarak verileceğini biliyoruz. En baştan belli tarafsızlık ilkesi ortadan kalkmıştır. Görüşünüzü açıkladığınız için objektif ve subjektif olarak tarafsız değilsiniz. Müvekkil ifadesini verirken yapmış olduğunuz müdahaleler müvekkilin savunmasında kullandığını e raporu aleyhe dosyaya konmuş. Doğrudan yargılama konusu olmadığı halde subjektif olarak daha ağır ceza verilme saikini gösteriyor. Yargılama evresinde tüm delillerin toplanması yönündeki taleplerimiz reddildi. Dolayısıyla tüm bu sebeplerle heyetin reddini istiyoruz.”

‘İKTİDARIN BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA YARGILAMA’

Duruşma savcısı, talebin reddini istedi. Mahkeme, dosya kapsamını ve dosyanın geldiği aşamayı dikkate alarak talebin, “yargılamayı uzatmaya ilişkin yapıldığı” kanaatiyle reddine karar verdi. Avukat Eyüboğlu, “CMK 29. Maddesi uyarınca reddi istenen heyetin karar vermesi hukuka aykırıdır. Öncelikli olarak 1 haftalık sürenin tamamlanmasını ve duruşmanın bu aşamada sonlanmasını istiyoruz.” dedi. Avukat Yıldız İmrek de, heyetin yargılamayı “acele bitirmek isteğinde” olduğunu söyledi: “İktidarın beklentileri doğrultusunda ifade özgürlüğünü susturucu bir rol oynayarak bu anlamda hızlandırıcı yargılama yapıyorsunuz.” Savcı, hakimin reddini geri çevirmesine verilen kararın reddine ilişkin talebin reddini istedi.

HEYET MÜTALAA BİTMEDEN MÜZAKERE ETTİ

Avukat Ömer Kavili söz alarak savcının mütalaası bitmeden kararı müzakere eden heyeti eleştirdi. Kavili, “Kanun iki tarafın görüşü birleştirilerek karar verilir diyor. Yargılamanın özü, çelişkiyi tartışmaktır bir tarafı dinleyip diğer tarafı dinleme basiretini gösteremeyen heyetinizi ayrı ayrı ve birlikte olarak reddediyorum.” dedi. Savcı, bir kez daha heyetin reddi yönündeki talebin gerekçesiz reddini istedi. Kavili tekrara itiraz ederek: “CMK 216’ya göre itirazım var. Savcıların rollerine dair Budapeşte ilkelleri madde 10 ve CMK 160 maddelerinde iddia makamındaki savcı duruşmada duyduğu talepleri gerekçe bildirerek açıklamak durumundadır. Eğer savcı mütalaa veremiyorsa başsavcı çağırılır ve yargılama durdurulur. Yargıtay içtihatı nedeniyle talep ediyorum. Savcıdan yeniden gerekçeli mütalaa veremeyecekse başsavcının davet edilmesini talep ediyoruz.” dedi. Bu talep de reddedildi.

‘ASIL BEN İTHAM EDİYORUM’

Avukatların beraate ilişkin taleplerinin ardından son sözü sorulan Fincancı, “Bu topraklar ağır acıların yaşandığı topraklar. Biz burada bugün yüzleşememenin acısını görüyoruz. Bugün 19 Aralık; bundan 18 yıl önce cezaevlerine saldırılıp ‘hayata dönüş operasyonu’ yapıldı. 40 yıl önce Maraş katliamı yapıldı. Bunlarla yüzleşmeyi başardığımızda bu yargılamaların utanç belgesi olacağını düşünüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Emile Zola’nın dediği gibi ‘Asıl ben itham ediyorum’.” Kararını açıklayan mahkeme Fincancı’ya 2 yıl 6 ay ceza verildi

DURUŞMA ÖNCESİ FİNCANCI’YA DESTEK AÇIKLAMASI YAPILDI

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, sokağa çıkma yasakları dönemine ilişkin hazırlanan Cizre raporu nedeniyle hakim karşısına çıktı. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinde görülen duruşma öncesi basın açıklaması yapıldı.

TİHV, İHD, İTO ve Barış Akademisyenleri’nin açıklamasında Cizre raporunun dosyada suç delili olarak yer almasına tepki gösterildi ve “Rapor suç delili değil, suç duyurusu” denildi. Açıklamaya Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan da destek verdi.

TİHV Genel Sekreteri Metin Bakkalcı, Gençay Gürsoy’a verilen mahkumiyet kararında gerekçede Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) eski başkanı olmanın ağırlaştırıcı neden olarak öne sürülmesini kınadı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) da başkanlığını yapmakta olan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın benzer bir uygulamayla karşılaşmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Bakkalcı, dosyaya eklenen Cizre Raporu’nun suç unsuru değil, suç duyurusu olduğunu ifade etti ve şunları söyledi:

“Tüm bu nedenlerle, bugünkü duruşmada sevgili başkanımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında derhal beraat kararının verilmesini, dosyaya son anda eklenen Cizre Raporu başta olmak üzere tüm raporlarda yer verilen insan hakları ihlalleri iddialarına yönelik etkili soruşturma süreçlerinin derhal başlatılması gereğini bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak isteriz.”

Daha sonra Türk Tabipler Birliği adına Ali Çerkezoğlu konuştu. Çerkezoğlu, “Şebnem Hocayı cezalandırmak, sadece Şebnem Hocaya ceza vermek değildir. Bundan sonra yaşanacak her türlü hak ihlaline, her türlü savaşa bu toplumun sessiz kalmasını sağlama çabasıdır. Biz bunun karşısında durmaya devam edeceğiz” dedi.

‘SAVAŞ KARŞITLARI BİR TARİH YAZIYOR’

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Bir duruşmayı izliyordum. Akademisyen arkadaşımız ‘Bildiriyi şimdi okuyunca eksik yazdığımızı düşündük. Hayvan hakları ve doğaya ilişkin bir şey söylememişiz’ dedi. Dolayısıyla bu 2 yıl içinde adliyede olmamızın ne kadar anlamlı olduğu bir kez daha gördük” dedi. HDP Milletvekili Necdet İpekyüz de “Bu duruşmalarda bir tarih yazılıyor. Savaş karşıtları bir tarih yazıyor” ifadelerini kullandı.

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan da “Saraylardan adalet çıkmayacağını biliyoruz. Barış mücadelesinin de saray duvarlarına sığmayacağını biliyoruz. Arkadaşlarımız barış dediği için yargılanıyor. Onları yargılamak isteyenler istedikleri yargılamayı yapamıyorlar, tam tersine bu duruşmalar devam ettikçe savaş politikaları asıl yargılanan oluyor. Barış mücadelesinin kazanacağına inanıyoruz” dedi.



