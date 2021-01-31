PTT, ucuza yağ satan şirkete dava açacak

PTT artan fiyatların ardından yağ satışı yapacağını duyurmasının ardından yağı kendi sitesinde yüzde 25 daha ucuza zaten şirkete dava açacağını duyurdu.Fiyatları PttAVM’nin belirlemediğini belirten PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “Ayçiçek yağının fiyatı ile ilgili manipülasyon yaptığı tespit edilen söz konusu firma ile ilgili her türlü hukuki işlem başlatılmıştır” dedi.

PTT’nin e-ticaret sitesi PttAVM.com sitesi üzerinden satış yapan Helvacızade Gıda İlaç Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne PttAVM.com hukuki süreç başlattı. Şirketin aralık ayında resmi başvuru yaparak internet üzerinde kendi yağlarını satmaya başladığı www.yagsepetim.com sitesinde 10 litrelik teneke ambalajdaki ayçiçeği yağı, 164,90 TL iken indirimli olarak 145,90TL’ye satılıyordu. PTT’nin sitesinde ise aynı ürün satış fiyatı 194,90 TL görünüyor ve yüzde 9 indirim yapıldığı iddiası ile vatandaşa 176,89 TL’den satılıyor. PTT şirketin pttavm.com üzerinden satışını da kapattı. PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “PttAVM, Türkiye'de faaliyet gösteren birçok e-ticaret sitesi gibi yüzlerce tedarikçiye açık bir şekilde hizmet veren bir pazar yeri uygulaması ve e-ticaret platformudur. Tedarikçiler, ürünlerini platformumuz üzerinden son tüketiciye ulaştırır, bu hizmeti sunarken de serbest piyasa koşullarında fiyatları kendileri belirler” şeklinde konuştu.



Şirket ile ilgili yasal süreci başlattıklarını ifade eden Hakan Çevikoğlu, şunları söyledi: “Son günlerde gündeme gelen ayçiçek yağı ile ilgili fiyatların belirlenmesi konusu da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Platformumuz üzerinden hizmet veren Helvacızade Gıda firması, PTTAVM üzerinden sunduğu 10 litrelik teneke ambalajdaki ayçiçek yağını 176,89 TL'den satışa sunmuş ancak kendi internet sitesi üzerinden 145,90 TL'ye satışa sunmuştur. Her iki fiyatın belirlenmesinde sorumluluk tamamen üreticinin kendisine aittir ve dolayısıyla PTTAVM'nin ayçiçek yağını daha pahalıya sattığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Öte yandan ayçiçek yağının fiyatı ile ilgili manipülasyon yaptığı tespit edilen söz konusu firma ile ilgili her türlü hukuki işlem başlatılmıştır.

Diğer yandan her ne kadar e-ticaret sitesi olarak hizmet verse de PTTAVM, bir kamu iştirakidir ve kamu iştiraki olmanın verdiği sorumlulukla hareket ederek, vatandaşa ucuz ve sağlıklı gıda ulaştırabilmek için de kamunun diğer kurumlarıyla işbirliğine devam etmektedir. Bu kapsamda vatandaşlar, Atatürk Orman Çiftliği, Tarım Kredi Kooperatifleri gibi kurumların uygun fiyatlarla sunduğu gıda ürünlerini platformumuz üzerinden rahatlıkla tedarik edebilmektedir.”