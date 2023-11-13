Rakı, şarap, viski.... Sigaranın ardından bir zam da alkollü içeceklere

Kasım ayının başından bu yana sigara gruplarının yaptığı zamların ardından bir zam da alkollü içkilere geldi.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından hızlanan ve bir türlü bitmek bilmeyen zamlara bir yenisi daha eklendi.

Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından duyurdu.

Dündar’ın “#ZamGeldi hayırlı olsun" ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşımda, zamlı fiyat listesine de yer verildi.

Tüm sigara grupları zam yapmıştı

JTİ, BAT, Philip Morris, Imperial Tobacco ardından son olarak dün bir sigara grubu daha zam kararı almış ve bu kapsamda T&T fiyatlarında bugün artışa gitmişti. Böylelikle zam gelmeyen sigara gurubu kalmamıştı.

Buna göre alkollü içkilerde fiyat artışına giden Efe Rakı'ya ait ürünlerin güncel fiyatları şöyle oldu:

Not: Alkollü içeceklerin basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.