Rekabet Kurulu'ndan Philips'e soruşturma

Rekabet Kurulu, Türk Philips Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Kurulun sitesinden yaptığı açıklamada, Philips'in "yetkili satıcılarının internet satışlarını kısıtlamak ve yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle ilgili mevzuatı ihlal ettiği" iddiası soruşturulacak.

Kurul açıklamasında "Türk Philips Ticaret A.Ş.’nin, yetkili satıcılarının internet satışlarını kısıtlamak ve yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 07.01.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak; Türk Philips Ticaret A.Ş., Dünya Dış Ticaret Ltd. Şti., Melisa Elektrikli ve Elektronik Ev Eşyaları Bilg. Don. İnş. San. Tic. A.Ş., Nit-Set Ev Aletleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve GİPA Dayanıklı Tüketim Mamülleri Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 21-01/9-M sayı ile karar verdi."

Kurul ayrıca Dünya Dış Ticaret Ltd. Şti, Melisa Elektrikli ve Elektronik Ev Eşyaları Bilg. Don. İnş. San. Tic. AŞ, Nit-Set Ev Aletleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve GİPA Dayanıklı Tüketim Mamülleri Tic. AŞ hakkında da soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

SORUŞTURMA İHLAL VEYA CEZA DEMEK DEĞİL

Rekabet Kurulu'nun soruşturma kararları, her zaman ilgili firmaların yasayı ihlal ettiği ve ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldığı anlamına gelmiyor.