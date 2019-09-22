Rektör Tarhan'dan tepki çeken ''Neslican'' yorumu !

Üsküdar Üniversitesi rektörü Nevzat Tarhan, üç kez kanseri yenen ve dördüncü kez kansere yakalandıktan sonra vefat eden Neslican Tay hakkında açıklama yaptı. Tarhan, “Seküler dünyanın dünyasallaşma rüzgarına kapılmasaydı, dinlerin hayata anlam katma ve teselli gücünden faydalanabilseydi hastalığı düşman gibi görmezdi” dedi.

Tarhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Neslican Tay’ın “Belki kaybedeceğim ama savaşarak kaybedeceğim” sözünün yazılı olduğu fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Neslican Tay kızımız çok çile çekti ama ümidini kaybetmedi, ölümle yüzleşebilseydi ölüm bilincine sahip olsaydı, seküler dünyanın dünyasallaşma rüzgarına kapılmasaydı dinlerin hayata anlam katma ve teselli gücünden faydalanabilseydi hastalığı düşman gibi görmezdi diye düşündüm.”

Tarhan’ın bu tweeti sosyal medyada gündem oldu ve büyük tepki topladı. Tarhan tepkiler üzerine yeni bir açıklamada bulunmadı.