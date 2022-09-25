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Ressam Komet hayatını kaybetti

Ressam Komet hayatını kaybetti

Komet adıyla bilinen ressam ve şair Gürkan Coşkun, kanser nedeniyle 81 yaşında hayata veda etti.

Komet adıyla bilinen ressam ve şair Gürkan Coşkun’un ölüm haberini Alef Yayınevi, Twitter’da “Hoşçakal Komet” mesajıyla duyurdu.

Komet, Mehmet Güleryüz’ün ‘Güldüğüme Bakma’ adlı nehir söyleşisinde anlattığına göre, ismini, Bill Haley & His Comets grubundan esinlenerek aldı.

1941 yılında Çorum’da doğan sanatçı, Çorum Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Vincence Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü’nde eğitim gördü.

İlk sergisini 1974’te Fransa’da açtı. Yaşamını İstanbul ve Paris’te sürdüren ressamın eserleri, Lozan Canton Müzesi, Viyana Modern Sanatlar Müzesi, Kopenhag Grafik Sanatlar Müzesi, Paris Modern Sanatlar Müzesi ve İstanbul Modern gibi müzelerde yer alıyor.

2004’te ‘Koşarak Geldim Çorabı Deldim’ adlı anı kitabını yayımlayan Komet’in önceki yıllarda çeşitli dergilerde yer almış şiirleri de 2007 yılında ‘Olabilir Olabilir’ adıyla kitap olarak yayınlandı.

Etiketler Ressam Komet Ressam Komet Gürkan Coşkun
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