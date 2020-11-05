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  3. 05 Kasım 2020 21:33

Rıza Bey Apartmanı’nın önünde duygu dolu anlar!

İzmir’deki depremde yıkılan ve 34 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı’nın önünde gözyaşları sel oldu.

Rıza Bey Apartmanı’nın önünde duygu dolu anlar!
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İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı’nda 34 kişi yaşamını yitirmişti. Apartmanda enkaz çalışmaları tamamlanırken, geriye boş bir arazi ve yürek burkan görüntüler kaldı. Onlarca kişi de akşam saatlerinde yıkılan apartmanın önüne geldi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Karanfillerin bırakıldığı alanda mumlar yakıldı. Yıkılan apartman önüne gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının dakikalarca gözyaşı dökmesi alandaki herkesi duygulandırdı.

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