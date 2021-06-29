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Röntgen filminde midesinden çıkanlar şoke etti

Röntgen filminde midesinden çıkanlar şoke etti

Van'da Milli İstihbarat Teşkilatı ile polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu tacirlerinin insanı hayrete düşürecek yöntem uyguladığı ortaya çıktı.

Van'da MİT ve polis ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği uyuşturucu baskınlarında İran uyruklu S.Y.'nin röntgen filminde midesinde 25 kapsül şeklinde uyuşturucu madde olduğu belirlendi. Narkotik köpeği Irmak'ın da katıldığı bir başka operasyonda ise 101 paket halinde 52 kilo 700 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İran uyruklu S.Y.'nin üzerinde yapılan aramada, 23 gr metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli davranışlarda bulunan S.Y., iç beden muayenesi için hastaneye götürüldü. Burada çekilen röntgen filminde midesinde 25 kapsül şeklinde paketlenmiş halde 351 gr gelen metamfetamin olduğu tespit edildi.

Hayatını riske atarak kuryelik yaptığı saptanan S.Y., midesindeki kapsül halindeki uyuşturucunun doğal çıkması için gözlem altına alındı.

BİR ARAÇTA 52 KİLO 700 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan İpekyolu İlçesinde takip sonucu bir araçta narkotik köpeği Irmak ile yapılan aramada, 101 paket halinde 52 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili L.E. ve M.E. gözaltına alındı.

Her iki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Etiketler uyuşturucu mide röntgen mit polis
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