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Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan polisler adliyeye sevk edildi

Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan polisler adliyeye sevk edildi
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3 ayrı hafriyat firmasına ait yüksek tonajlı hafriyat kamyonları eksik evrakları olmasına rağmen, denetimlerde görmezden gelen ve rüşvet aldıkları iddia edilen 46 polis Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Eksik evraklara rağmen harfiyat kamyonlarının geçişine izin vererek rüşvet aldığı iddia edilen 46 polisin 25’i tutuklama talebiyle, 21’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

3 ayrı hafriyat firmasına ait yüksek tonajlı hafriyat kamyonları, eksik evraklı olmalarına rağmen denetimlerde idare edildiği yönünde gelen rüşvet ihbarı üzerine çalışma başlattıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, toplamda 67 olayda 46 polis memuru ve 62 sivilin rüşvete karıştığı tespit edildi. Gasp Büro Ekipleri yapılan tespitlerin ardından 7 Kasım günü operasyon başlattı. İki aşamalı olarak planlanan rüşvet operasyonun ilk aşamasında 59 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların hepsi çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Rüşvet operasyonun ikinci aşamasında ise 21 Kasım tarihinde sabah saatlerinde 46 polis memurunun yakalanması için harekete geçildi. Operasyon sonucunda 46 polis gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 46 polis Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta işlemlerinin ardından 46 polisten 25'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 21 polis için ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talep edildi. 

Etiketler adliye polis tutuklama
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