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Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Hamas'ın yaptığını Türkiye'de de yapmak gerektiğini’ söyleyen Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan videoda ‘Hamas’ın yaptığını Türkiye’de de yapmak gerektiğini' söyleyen Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

"SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK" SUÇU KAPSAMINDA SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformunda çeşitli hesaplar tarafından paylaşılan ve Saadettin Ustaosmanoğlu isimli kişiye ait olduğu belirtilen video içeriğinde sarf edilen sözlerin ve beyanlar ile ilgili olarak TCK 214. maddesinde düzenlenen 'Suç işlemeye tahrik' suçu kapsamında şüpheli hakkında resen soruşturma başlatılmıştır" denildi. 

Etiketler Saadettin Ustaosmanoğlu soruşturma soruşturma cemaat
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