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  3. 20 Ağustos 2019 10:09

Sabah yazarından dikkat çeken Emine Erdoğan ayrıntısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başörtü bağlama şeklini yıllar sonra değiştirmesi Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin köşe yazarının dikkatinden kaçmadı.

Sabah yazarından dikkat çeken Emine Erdoğan ayrıntısı
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti ve ören yerini ziyaret etti. Ziyaret fotoğraflarında dikkat çeken bir detay vardı.

O detayı da Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin yazarı Hilal Kaplan sosyal medya hesabından, “Gündem dışı tivit attım diye kızmayın ama Emine Erdoğan’a bu tarz çok yakışmamış mı” ifadeleriyle duyurdu. 

Hilal Kaplan'ın 'yakışmış' dediği Emine Erdoğan’ın türbanını bağlama şekliydi. Yıllardır türbanını Anadolu'daki tabiriyle “sıkmabaş” şeklinde bağlayan Erdoğan bu gezide farklı bir 'model' tercih etti.

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