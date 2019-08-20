Sabah yazarından dikkat çeken Emine Erdoğan ayrıntısı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti ve ören yerini ziyaret etti. Ziyaret fotoğraflarında dikkat çeken bir detay vardı.

O detayı da Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin yazarı Hilal Kaplan sosyal medya hesabından, “Gündem dışı tivit attım diye kızmayın ama Emine Erdoğan’a bu tarz çok yakışmamış mı” ifadeleriyle duyurdu.

Hilal Kaplan'ın 'yakışmış' dediği Emine Erdoğan’ın türbanını bağlama şekliydi. Yıllardır türbanını Anadolu'daki tabiriyle “sıkmabaş” şeklinde bağlayan Erdoğan bu gezide farklı bir 'model' tercih etti.