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Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen yolcu uçağının lastiği patladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen yolcu uçağının lastiği patladı
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Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Anadolu Jet uçağının lastiği patladı. Uçakta bulunan yolcular ve uçuş ekibi tahliye edildi.

Anadolu Jet'in Kars'tan havalanan yolcu uçağı, saat 13.58'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Park yerine gitmek için 'taksi yapan' uçağın iniş takımındaki lastiklerden biri patladı.  Güvenlik amaçlı olarak itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Uçakta bulunan 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi tahliye edildi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Kars-Sabiha Gökçen seferini gerçekleştiren TC-JFF kuyruk numaralı  Boeing 737-800 tipi uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sonrası park yerine doğru taksi yaptığı esnada ana iniş takımındaki lastiklerden biri patlamıştır. Uçakta bulunan 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi sorunsuz şekilde tahliye edilmiştir. Konuyla ilgili teknik çalışmalar devam etmektedir" denildi. (DHA)

 

 

DHA

Etiketler sabiha gökçen anodolu jet yolcu uçağı
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