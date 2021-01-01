Sabiha Gökçen Havalimanı'nda korku dolu anlar

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 17.45'te Jandarma Genel Komutanlığına ait bir helikopter, yakıt ikmali için Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmış ve apronda ilerlerken, kuyruk kısmı meydandaki aydınlatma direğine çarpmıştır.

Maddi hasara neden olan kazada yaralı ve can kaybımız yoktur. Helikopterde görevli personelimize geçmiş olsun diyoruz."

