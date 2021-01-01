SON DAKİKA
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SIRALI TAM LİSTE
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Ocak 2021 01:06

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda korku dolu anlar

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda jandarma helikopterinin kuyruğu aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken helikopter hasar gördü.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda korku dolu anlar
A+ A-

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 "Bugün saat 17.45'te Jandarma Genel Komutanlığına ait bir helikopter, yakıt ikmali için Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmış ve apronda ilerlerken, kuyruk kısmı meydandaki aydınlatma direğine çarpmıştır.

Maddi hasara neden olan kazada yaralı ve can kaybımız yoktur. Helikopterde görevli personelimize geçmiş olsun diyoruz."
 

Sabiha Gökçen Havalimanı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM