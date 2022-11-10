Sadettin Saran İTO'da seçimi kazandı

İş Dünyasının öndegelen isimlerinden Sadettin Saran, İstanbul Ticaret Odası’nda yapılan seçimi kazandı.

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı ünlü işadamı Sadettin Saran, iş dünyasının en önemli kurumlarından biri olan Odalar Birliğinde mücadeleye başladı.

İstanbul Ticaret Odası’nın gelecek hafta yapılacak olan seçim öncesi, dün odanın meslek komitesi seçimleri yapıldı.

On binlerce işadamının katıldığı seçimde, “ Medya Meslek Komitesi “ seçimlerine, iki liste katıldı.

Şimdiki yönetimin karşısına, Sadettin Saran başka bir liste ile çıktı.

1,134 geçerli oyun çıktığı seçimi Sadettin Saran 635 oyla ( Yüzde 57 ) kazandı.

Sadettin Saran’ın önümüzdeki dönemde Odalar Birliğinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.