  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sadettin Saran İTO'da seçimi kazandı

Sadettin Saran İTO'da seçimi kazandı

Sadettin Saran İTO'da seçimi kazandı
Güncelleme:

İş Dünyasının öndegelen isimlerinden Sadettin Saran, İstanbul Ticaret Odası’nda yapılan seçimi kazandı.

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı ünlü işadamı Sadettin Saran, iş dünyasının en önemli kurumlarından biri olan Odalar Birliğinde mücadeleye başladı.

İstanbul Ticaret Odası’nın gelecek hafta yapılacak olan seçim öncesi, dün odanın meslek komitesi seçimleri yapıldı.

On binlerce işadamının katıldığı seçimde, “ Medya Meslek Komitesi “ seçimlerine, iki liste katıldı.

Şimdiki yönetimin karşısına, Sadettin Saran başka bir liste ile çıktı.

1,134 geçerli oyun çıktığı seçimi Sadettin Saran 635 oyla ( Yüzde 57 ) kazandı.

Sadettin Saran’ın önümüzdeki dönemde Odalar Birliğinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Etiketler Sadettin Saran İstanbul Ticaret Odası ito
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yalı Çapkını dizisinin çekildiği yalının kirası şoke etti
Fenomen Mika Raun'dan beyaz gecelikli poz!
ABD'de merakla beklenen enflasyon açıklandı! Dolar, euro ve altın fiyatları hareketlendi
İrem Derici'nin sütyenli pozuna yorum yağdı: Sütyen küçük gelmiş
Verdiği kilolarla gündeme gelmişti: Elçin Sangu son haliyle korkuttu
TikTok ile BKM'den iş birliği: İstanbul Komedi Festivali için partner oldu
Yaz kış dinlemedi! Defne Samyeli'den bikinili tatil pozları
Canlı yayında bomba iddia: ''Akşener'in Mansur Yavaş gibi bir tercihi yok''
Parti kuracağı iddia edilmişti: CHP'den istifa eden Aslı Baykal sessizliğini bozdu
Galatasaray'da Yunus Akgün depremi