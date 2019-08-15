''Sağlam raporu'' verilen gazinin belinde 4 kırık çıktı

Bursa’nın Gemlik ilçesindeki bir kafede ayakkabısını çıkartarak ayaklarını sandalyeye uzattığı için kafe çalışanının saldırısına uğrayan gazi Ömür Karaman’ın belinde 4 kırık çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Karaman, “İlk gittiğim hastane hiçbir şeyin yok geçer diyerek beni yolladı. Başka bir hastaneye gittiğimde belimde 4 kırık olduğu ortaya çıktı. Bana sapasağlamsın diyen hastanede, darp eden kişinin adamları olduğu için ‘sağlam raporu’ verdiler” dedi.

Vatani görevini yaptığı sırada, Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle ağır yaralanarak 2000 yılında gazi olan ve yüzde 92 engelli raporu bulunan gazi Ömür Karaman Kurban Bayramı tatili için geldiği Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kafeye oturmuştu. Kafede oturduğu sırada ayakkabısını çıkartarak, ayaklarını başka bir sandalyeye uzatan Karaman, ayaklarını sandalyeye uzattığı gerekçesiyle yaklayık 10 kişilik grubun saldırısına uğramış ve darp edilmişti.

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı !

Gazi Karaman’ın Gemlik Devlet Hastanesi’nden aldığı darp raporunda sol kol ve sol dizinde ezilme ve morluklar, sol ayağında 1 santimetre büyüklüğünde kesik ve dudağında patlama olduğu bilgisi yer aldı. Karaman, ayakta tedavisinin yapılmasının ardından Gürsu ilçesindeki evine gitti.

Karaman’ın şikayetinin üzerine 7 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, Savcılığın itirazı üzerine, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüphelilerden Ü.T., Ö.Ş. ve S.Ş., tekrar gözaltına alınmış ve Ü.T., Ö.Ş. ve S.Ş., ‘basit yaralama’ suçuyla tutuklanarak, Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.

Belinde 4 kırık olduğu ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre ise, dün Bursa Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi’ne giden Karaman’ın belinde 4 kırık olduğu ortaya çıktı. Karaman, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Beni olay günü ambulansla hastaneye götürdüler, sağlam raporu verdiler. Ağrılarım dinmediği için Bursa Yüksek İhtitas Eğitim Araştırma Hastanesi’ne gittim. Oradaki raporda belinizde 4 kırık var dediler. Beni darp edenlerin Gemlik Devlet Hastanesi’nde adamları olduğu için bana ‘sağlam raporu’ verdiler. ‘Sapasağlamsın, geçer geçer’ diyerek beni eve gönderdiler” dedi. Karaman’ın, belinde 4 kırık olan raporlarla tekrar polise başvurduğu öğrenildi.

‘Hile katabilirler dendi’

Karaman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da şunları kaydetti:

“Gemlik devlet hastanesinin verdiği raporda; Sağlamsın,bir şeyin yok. Eve gidebilirsin dendi. Bu hastanede bu adamların burda adamları var. Hile katabilirler dendi. Gazisine değer veren insanlar bu yazdığımı iyi okuyup daha sonra da paylaşın. Bugün gittiğim Bursa Yüksek İhtitas Eğitim Araştırma hastanesi kaburgamda 4 kemiğimin kırık olduğunu söylediler. Gemlik Devlet Hastanesi hiçbir şeyin yok eve git demesine rağmen 4 kemiğim kırık olduğunu öğrendim.Onlara vereceğimiz en büyük cevap medyadır arkadaşlar. Paylaşın,gazinize sahip çıkın.”

Gaziye "ayaklarını uzattın" dayağı