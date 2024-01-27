  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Türkiye'de bir ilk yaşandı

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Türkiye'de bir ilk yaşandı

Güncelleme:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli ameliyatı Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde yapıldı" dedi.

Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli ameliyatı Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde yapıldı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha önce de ilk 4'lü ve 5'li çapraz karaciğer nakillerinin de bu merkezde gerçekleştirildiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Çapraz nakil ameliyatları, hastaların vericileri olmasına rağmen kan ve doku uyuşmazlığı nedeniyle kendi vericilerinden organ alamamaları, aynı durumdaki hastalar arasında birinin vericisinden diğerinin alıcısına nakil yapılması anlamına geliyor. Bu nakillerin en ilerisi olan 6'lı çapraz karaciğer nakil ameliyatları, nakil bekleyen hastalar için ümidi artırıyor.Tıp dünyasındaki yeni başarımızı Enstitü başkanımız Prof. Dr. Sezai Yılmaz’dan dinleyelim.”

 

Etiketler sağlık bakanı fahrettin koca bir ilk çarpraz nakil ameliyatı nakil ameliyatı çarpraz nakil kan ve doku uyuşmazlığı karaciğer nakli ameliyat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mehmetçik'in en sadık dostlarının eğitimleri nefes kesti Mehmetçik'in en sadık dostlarının eğitimleri nefes kesti Meteoroloji il il uyardı! Kar geliyor! Meteoroloji il il uyardı! Kar geliyor! ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına onay ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına onay Önce Erdoğan şimdi de TCMB Başkanı Erkan... Bu da tuzak! Önce Erdoğan şimdi de TCMB Başkanı Erkan... Bu da tuzak! Depoları doldurun! Akaryakıtta bir depoda 75 TL fark edecek dev zam geliyor! Depoları doldurun! Akaryakıtta bir depoda 75 TL fark edecek dev zam geliyor! Alper Gezeravcı'dan büyük alkış alan paylaşım Alper Gezeravcı'dan büyük alkış alan paylaşım İstanbul'da güpegündüz 5 milyon TL'lik gasp kamerada İstanbul'da güpegündüz 5 milyon TL'lik gasp kamerada Vespa'nın en sıradışı ''scooter''ı limitli adediyle Türkiye'de Vespa'nın en sıradışı ''scooter''ı limitli adediyle Türkiye'de Türkiye'nin zirvesinde -14 derecede nefes kesen anlar Türkiye'nin zirvesinde -14 derecede nefes kesen anlar Prof. Dr. Ercan'dan İzmir uyarısı: ''Depremler 2 hafta sürecek'' Prof. Dr. Ercan'dan İzmir uyarısı: ''Depremler 2 hafta sürecek''