Sağlık Bakanı Koca'dan ''BionTech'' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme getirilen 'AB’nin Türkiye’ye yollandı dediği 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede?' sorusuyla ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısıyla ilgili bir konuya açıklık getirdi. Fatih Altaylı, gündeme getirdiği "AB’nin Türkiye’ye yollandı dediği 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede?" sorusuyla ilgili Bakan Koca'nın kendisini aradığını belirtti.

Detayları dünkü köşesinde anlatan Altaylı, Koca'nın aşılarla ilgili kendisine belge gönderdiğini aktardı. Belgenin 'resmi' nitelikte olduğunu vurgulayan Koca, 'Bu belge yalan söylemediğimin belgesidir' değerlendirmesini yaptı.

Fatih Altaylı'nın yazısına ulaşmak için...