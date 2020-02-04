Sağlık Bakanlığı'ndan özel davetli ihale !

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm Programı'yla birlikte 2003 yılından sonra hastanelerin yapısı değişti. Devlet, özel hastanelerdeki tedavinin bir kısmını karşılamaya başladı.

Kamu hastaneleri ise dışarıdan hizmet satın almanın yolu açıldı. Yani bir bakıma taşeron sistemine geçildi. Bunun ilk adımı, röntgen, MR, bilgisayarlı tomografi ve ultrason gibi tıbbi görüntüleme cihazlarıyla atıldı. Bu gelişmeyle birlikte dev bir sektör oluştu. Sağlık Bakanlığı'nın görüntüleme masrafı yıllık 1.7 milyar lirayı buldu.

Sözcü, Sağlık Bakanlığı'nın 58 milyar liralık bütçesinin önemli bir kısmının harcandığı bu alandaki ihalelere mercek tuttu.

KISA PERİYOTLARLA DÜZENLENİYOR

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde tüm hastanelerde tek tek ya da toplu olarak belirli 15 günden 6 aya kadar kısa periyotlarda görüntüleme hizmeti alımı ihalelerine çıkıyor. Bu ihalelerin bir bölümü tamamen şeffaf bir şekilde “açık” usulle Kamu İhale Kanunu'nun öngördüğü şekilde yapılıyor.

Bir kısmı ise kanunun deprem, afet, salgın gibi olağanüstü haller için öngördüğü “21b Pazarlık” usulüyle yapılıyor. Bu yöntemde ihale ilanı yayınlanmıyor. Yani bir bakıma kimsenin haberi olmuyor. İstenilen şirkete özel davet gidiyor. Kapılar kapatılıyor. Burada yapılan pazarlık sonucu belirlenen bedel karşılığında iş o şirkete veriliyor.

TEK ŞİRKETE DAVET, TEK TEKLİF

Sözcü, görüntüleme ihalelerinin bir kısmının, AKP iktidarında sıradan hale gelen “21-b” usulüyle gerçekleştirildiğini tespit etti. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde, son 3 ayda 27 ihale bu usulde istenilen şirketlere verildi. Her bir ihaleye bir şirket çağrıldı. Her ihalede tek teklif alındı. Özel davetle verilen bu ihalelerin toplam bedeli 57 milyon 856 bin lirayı buldu.

KAYI HOLDİNG'İN ADRESİNDE

İhalelerde öne çıkan şirketlerden biri Ankara Akademi Sağlık Hizmetleri… Ankara Akademi, 11.8 milyon liraya İstanbul'daki en büyük görüntüleme ihalelerinden birini alarak 4 önemli hastanenin işini bağladı. Bir başka dikkat çeken şirket ise Doğu Tıp Merkezi AŞ. Doğu Tıp da 3 ayrı hastanenin ihalelerini özel davetle aldı. Bu iki şirketin ortak özelliği ise gösterdikleri adres. İki şirket de, Kamu İhale Kurumu'na, İstanbul Esentepe'deki Kayı Holding'in adresini verdi.

TÜRKİYE BİRİNCİ

Sağlık Bakanlığı'nın 2017'de güncellenen verilerine göre Türkiye MR çekiminde dünya birincisi; bin kişide 174 görüntüleme kayıtlara geçmiş. BT'de ise, İsrail'den sonra ikinci; bin kişi başına çekilen BT sayısı 205. MR ve BT çekimi ABD’de bin dolar, Almanya’da 500 Euro, Türkiye’de ise 70 lira.