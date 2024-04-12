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Sandığa gitmeyen seçmen anketi açıklandı

Sandığa gitmeyen seçmen anketi açıklandı
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CHP'nin büyük bir zaferiyle sonuçlanan 31 Mart yerel seçimlerinde, sandığa gitmeyen seçmenlere yönelik yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı.

Haber3com

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde CHP ülke genelinde 37.77 oyla hem birinci parti oldu hem de büyükşehir ve normal illerin yer aldığı 35 ilimizde Belediye Başkanlığı yarışını kazanarak uzun yıllar sonra bir seçimden Türkiye'nin en çok oy alan partisi olarak çıkmayı başarmıştı. 

31 Mart yerel seçimleri AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın büyük oy kaybı, CHP başta olmak üzere muhalefet partilerinin ise oy artışı ile sonuçlanırken, yerel seçimler sonrasında CHP uzun yıllar sonra Türkiye'nin 1'inci partisine konumlandı.

İktidar partisi AK Parti ise sadece 24 ili kazanarak ülke genelinde yüzde 35.49 oy alarak ikinci parti konumunda kalmıştı.

Yerel seçimlerin ardından en çok merak edilen konuların başında "sandığa gitmeyen seçmenler" vardı.

Geçtiğimiz yılki genel seçimde katılım oranı yüzde 87,04 iken bu seçimde katılım oranı 71,68 olarak ölçüldü. Böylece 31 Mart'ta 13 milyon 174 bin 393 seçmenin sandığa gitmediği belirlendi.

 Optimar Araştırma, yeni anketinde sandığa gitmeyen seçmenlere “Sandığa gitseydiniz hangi partiye oy verirdiniz?” sorusunu yöneltti. 

İşte Optimar Araştırma'nın 31 Mart yerel seçimlerinde sandığa gitmeyen seçmenlerle yaptığı anketin sonuçları:

CHP: Yüzde 27,9
AK Parti: Yüzde 20,9
Zafer Partisi Yüzde 9,4
YRP Yüzde 4,8
DEM Parti: Yüzde 2,9

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Etiketler yerel seçim sandığa gitmeyen seçmen oy vermeyen seçmenler anketi anket son anket optimar
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