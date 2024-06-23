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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bayram tatili süresince İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kişinin yakalandığını ve 32 kilogram 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bayram tatilinde operasyonların gerçekleştirildiğini belirtti.

Yapılan operasyonlarda 32 kilogram 50 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiğini aktaran Vali Şıldak, 5 zanlının da gözaltına alındığını kaydetti.

Etiketler Şanlıurfa uyuşturucu operasyon
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