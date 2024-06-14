Şanlıurfa'da zincirleme kaza
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Şanlıurfa Karaköprü'de dört aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Necmettin Cevheri Bulvarı Haliliye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü önünde, İbrahim G. idaresindeki 80 LL ... plakalı otomobil, Abdülkadir İ'nin kullandığı 63 B ... plakalı otomobil ve Mehmet O'nun yönetimindeki 63 İfşatlar 001 plakalı cip ile Mehmet T. kontrolündeki 42 AOU ... plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle cip ve 42 AOU ... plaklı otomobil, refüjdeki korkulukları aşarak karşı şeride geçti.
Çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 12 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol