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Santa Maria Kilisesi'ne saldırıda yeni ayrıntı

Santa Maria Kilisesi'ne saldırıda yeni ayrıntı
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İstanbul'da bulunan Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıya ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırıda 1 yurttaş hayatını kaybetmişti. Saldırıya ilişkin çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Pazar ayini günüydü: Bir kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırısında şüpheliler yakalandı
IŞİD’in üstlendiği saldırıya ilişkin, ayin için kilisede görev yazılan bir polis memuru hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

12Punto’dan Müslim Sarıyar’ın haberine göre, polis memurunun soruşturma tamamlanana kadar açığa alındığı belirtilirken, açığa almanın gerekçesinin ise polis memurunun saldırı sırasında görev yazılmasına rağmen kilisede olmaması olduğu öne sürüldü.

Etiketler ayrıntı kilise Santa Maria Kilisesi
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