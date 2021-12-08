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Savunma Sanayii Başkanı Demir'den ASELSAN açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den ASELSAN açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın yabancılara satılacağı iddialarına tepki gösterdi. Demir, ''Bu iddialar bir dezenformasyonun parçası'' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Demir, ASELSAN'ın yurt dışı yatırımcılara satılacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

''BU İDDİALAR DEZENFORMASYONUN BİR PARÇASI''

İsmail Demir, şöyle konuştu:

''Bu yine bir dezenformasyonun parçası. ASELSAN, TSK Güçlendirme Vakfı'nın çoğunluk hisse sahip olduğu bir şirket. Yüzde 25'i halka açık bir şirket. Değerli bir vakfımızın şirketi. ASELSAN olsun TUSAŞ, HAVELSAN olsun çeşitli ülkelerde ülkemizde de ortakları ve alt şirketleri var. Bu açıklamayı yapmak bile bana tuhaf geldi.

Şunu unutmamak lazım ASELSAN borsaya açık bir şirket. Şirket hakkında yapılacak spekülasyon gerçekten önemli ve ciddi sonuçları olur. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ASELSAN herhangi bir hareketini bildirmek zorunda zaten. Bu dezenformasyon meselesi gerçekten savunma sanayii konusunda lütfen siyasete alet edilmesin biz yolumuza devam ediyoruz.''

''ASELSAN satılıyor'' iddialarına ASELSAN'dan yalanlama''ASELSAN satılıyor'' iddialarına ASELSAN'dan yalanlamaGüncel

 

AA

Etiketler savunma sanayii başkanı ismail demir
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