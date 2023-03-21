Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: Yeni sürprizlerimiz olacak

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yakın zamanda savunma sanayiinde yapılan projeleri anlatarak, "Yeni sürprizlerimizin olacağını da belirtmek isterim. Önümüzdeki günlerde bizi takibe devam edin" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen '4'üncü Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi', Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Zirveye, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara Valisi Vasip Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz katıldı.

'RADAR PROJESİNİN İLK ÜRÜNÜNÜ ENVANTERE VERECEĞİZ'

Burada konuşan Demir, Türkiye'nin sınır güvenliği açısından önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Tabii radar sistemleri harp alanının ve sınır güvenliğinin temel ve vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir, bunu da çok yakından biliyoruz. Bu nedenle askeri ve sivil radar sistemlerine yönelik orta ve uzun dönemdeki ihtiyaçlarımızın yurt içinden karşılanması ve bu alanda yerli sanayinin kabiliyetlerinin geliştirilmesi, üniversite ve araştırma merkezlerimizin de bilgi birikiminin kullanılarak savunma sanayisinde kullanılması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda erken ihbar radar sistemi ailesinin yeni ürünü olan 'Alçak İrtifa Radar Sistemi Projesi'nin ilk ürününü yakın zamanda envantere vereceğiz" dedi.

Güvenlik güçlerinin kabiliyetlerini artıracak milli radar sistemlerinin sayılarını da önümüzdeki dönemde artırmayı planladıklarını söyleyen Demir, bu amaçla yıl içinde erken ihbar radar sistemi ailesine ilave radar alımları sözleşmeleri imzaladıklarını aktardı.

'İHRACAT ANLAMINDA BÜYÜK POTANSİYEL SAĞLIYOR'

İhracat anlamında yapılan temaslarda birçok ülkenin ana öncelikli konularından birisinin sınır güvenliği olduğunu vurgulayan Demir, "Bu kapsamda ülkemizde savunma sanayi ekosistemi olarak, anahtar teslim çok net çözümleri sunabilmek gibi bir avantajımız var. Çünkü bunların uygulamalarını yaptık, yapıyoruz. Muhtemel ülkelerde de bu çözümlerimizi gösterip, onlara belki akıllarına dahi gelmeyecek derecede teknolojik ve kapsamlı çözümler sunma ihtimalimiz var ki; bu da ihracat anlamında büyük bir potansiyel sağlıyor" diye konuştu.

Demir, askeri birliklerin ve tesislerin korunması için geliştirilmiş olan dron tespit ve önleme sistemlerinin yeteneklerini, değişen tehditlere paralel sürekli olarak geliştirdiklerini ve son dönemde çok sayıda sistemin kullanıcılara teslim edildiğini söyleyerek, "Başkanlığımız, birliklerimiz için tehdit haline gelen roket ve havan mühimmatlarının erken tespiti için gerekli olan radar sistemlerinin de geliştirilmesine yönelik projelerin başlatılması için gerekli adımları atıyor. Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 ve Akıncı İHA sisteminin AESA burun radarlarının milli olarak geliştirilmesinde son aşamaya geldik. Bayraktar TB3 SİHA'nın Anadolu gemisi için operasyonel hale getirilmesi adına da hazırlıklarımız sürüyor" dedi.

‘BİZİ TAKİBE DEVAM EDİN’

Sektörün tarihi günlerden geçtiğini işaret eden Demir, "Yakın zamanda insansız savaş uçağı Kızılelma ilk uçuşunu yapmıştı. 18 Mart bizim için bir milat tarihti ve 18 Mart'ta Milli Muharip Uçağımız hangardan çıktı, taksi yaparak pist başına gitti. Bunun yanında Hürjet'imiz, Atak-2 ve Anka-3 görücüye çıktılar. Biz bir ülkede belki bir yıl konuşulabilecek ürünlerin 4'ünü birden sahaya sunmanın gurunu taşıyor olacağız. Bu ürünlerin uçuşlarını da çok yakında göreceğiz. Tabii bunun yanında yine Bayraktar TB3'ümüzün de Anadolu Gemisi’nde operasyon yapmak üzere hazırlandığını da belirtmek istiyorum. Bu bilinen gelişmelerin yanında bilinmeyen ve yeni sürprizlerimizin olacağını da belirtmek isterim. Önümüzdeki günlerde bizi takibe devam edin" ifadelerini kullandı.

Demir, konuşmasının ardından zirvede bulunan savunma sanayii firmalarını stantlarını ziyaret etti. Demir, firmaların geliştirdiği ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı.