Sayısal Loto 1 Eylül çekilişi devretti

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Sayısal Loto'nın bin 145'inci çekilişi olan 1 Eylül çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi.

Kazandıran rakamların, 3, 9, 21, 25, 30 ve 38 olarak belirlendiği çekilişte "6 bilen talihli" çıkmadı.

Toplam 2 milyon 531 bin 589 lira 65 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekiliş sonucuna göre 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 551 bin 626 lira 68 kuruş ikramiye haftaya devretti.

SAYISAL LOTO 1 EYLÜL

ÇEKİLİŞ SONUCU

03 - 09 - 21

25 - 30 - 38

KİM NE KADAR KAZANDI ?

Sayısal Loto çekilişine göre;

5 bilen 161 kişi, 4 bin 59 lira 70'er kuruş;

4 bilen 7 bin 753 kişi, 64 lira 5'er kuruş;

3 bilen 138 bin 834 kişi, 9 lira 95'er kuruş

ikramiye alacak.

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;



(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto'da bugüne kadar en çok çıkan 6 rakam "sırasıyla" 38 (165 kez), 18 (161 kez), 21 (158 kez), 01 (157 kez), 16 (155 kez), 36 (153 kez) olarak belirlendi.

DEVLETE DEV DESTEK

Öte yandan Sayısal Loto şans oyununun hasılatından KDV olarak 1 milyon 625 bin 375 lira 52 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 907 bin 381 lira 40 kuruş kamuya aktarılacak.



