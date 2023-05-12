Seçim gecesi ofislerini kapatan Turkcell'den açıklama

Turkcell, 12-15 Mayıs'ta İstanbul'daki merkez çalışanlarına mesaj gönderdi. Mesajda 'teknik altyapı çalışmaları' gerekçe gösterilerek çalışanların, ofis ve plazalara giriş yapamayacağı belirtildi. Turkcell'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Cep telefonu operatörü Turkcell'in 12-15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'daki merkez çalışanlarına mesaj atarak, seçim gecesi "teknik altyapı çalışmaları" nedeniyle plaza ve ofislere giriş yapılamayacağını bildirdi. Bu durum sosyal medyanın gündemine oturdu.

Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'a konuşan Murat Erkan, “Plaza da internet mi olur? Plazaya insan girmemesiyle internet ya telefon iletişimi kesilir mi? Plazayı kapatmasak da internet kesilip, yavaşlatılabilir. 2 gün boyunca alt yapı ile ilgili teknik ekibimiz ofiste çalışacak” diye konuştu.

“VPN bağlantısı bizim kendi dahili şebekemize bizim ekiplerimizin bağlanması demek. Teknik çalışma yapılırken dışardan arkadaşlarımızın VPN’ye erişememesi gerekiyor” diyen Erkan, “Türkiye’de interneti sadece Turkcell sağlamıyor. Türkiye’nin Turkcelli olarak daha önceki seçimlerde de aynı uygulamaları yaptık. Süreci çok hassas yönetiyoruz. Allah korusun bu internet… Ama bizim işimiz erişimin kopmaması. Çok iddialı bir cümle ama Turkcell interneti çökmez. Teknoloji işinde mutlaka aksilikler olur biz onlar olmasın diye bu çalışmaları yapıyoruz. Daha önceki seçimde de bu çalışmayı yaptık. Turkcell ile ilgili bir sorun oldu mu? Olmadı. Biz bu seçimin tarafı değiliz. Birçok kuruma partilere, kamu kuruluşlarına hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.