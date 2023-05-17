Seçim öncesi gözaltına alınan ünlü anketçi serbest
14 Mayıs seçimlerinden 1 gün önce gözaltına alınan Avrasya Araştırma Kurucusu Kemal Özkiraz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Avrasya Araştırma Kurucusu Kemal Özkiraz, serbest bırakıldı. Özkiraz'ın avukatı Fidel Okan, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
Özkiraz'ın serbest bırakıldığını açıklayan Okan, "Kemal Özkiraz tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Geçmiş olsun…" ifadelerini kullandı.
Kemal Özkiraz, 13 Mayıs'ta Twitter hesabından yapılan açıklamada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin talebi üzerine gözaltına alındığını belirtmişti.
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