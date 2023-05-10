Seçime 4 kala son ankette ''kıl payı'' ayrıntı

Türkiye'de 14 Mayıs seçimleri için 4 gün kala AREA Araştırma tarafından yapılan son seçim anketi sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı seçimi kıl payı ile ikinci tura kalıyor.

Area Araştırma Şirketi, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için son araştırmasını yayınladı.

81 ilin tamamında kır-kent ayrımı gözetilerek 183 ilçede 18 yaş ve üzeri toplam 3000 kişi ile CATI (bilgisayar destekli telefonla görüşme) yöntemiyle yapılan kamuoyu araştırmasına göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ilk turda bitmeye çok yakın.



Araştırma sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Seçimi’nde ilk turda, CHP Genel Başkanı ve Millet İttfakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,1, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46,1, Sinan Oğan yüzde 3,5, Muharrem İnce ise yüzde 1,3 oy alıyor.

Bu sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tura kalıyor ancak seçimler ilk turda bitmeye de çok yakın.

KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA YÜZDE 52 OY ALIYOR

Araştırma sonuçlarına göre ikinci turda ise Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 52 oranında alarak Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ni kazanıyor.

İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan yüzde 48’de kalıyor.

KILIÇDAROĞLU OYLARINI SON BİR BUÇUK AYDA 8 PUAN ARTIRDI

8-9 Mayıs tarihlerinde yapılan son kamuoyu araştırması ile birlikte, yapılan son dört kamuoyu araştırması verilerinin de paylaşıldığı araştırmada, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 17/21 Mart tarihlerinde yapılan ankette oy oranının yüzde 41,7’de olduğu görülüyor.

Buna göre Kılıçdaroğlu’nun oyları 17/21 Mart’ta yüzde 41,7 - 1/5 Nisan’da yüzde 42,6 - 12/20 Nisan’da yüzde 46,8 - 24/27 Nisan’da yüzde 47,5 olarak ölçülürken yapılan son araştırmada yüzde 49,1’e çıkarak yüzde 50 sınırına yaklaşması ile dikkat çekiyor.

CUMHUR İTTİFAKI ÇOĞUNLUĞU KAYBEDEBİLİR

Parlamento seçimi için yapılan araştırmada ise Cumhur İttifakı’nın yüzde 46,5, Millet İttifakı’nın yüzde 38,6, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın ise yüzde 12,3 oy aldığı görülüyor.

Araştırmaya göre, parlamento seçim sonuçları şu şekilde:

CUMHUR İTTİFAKI

AK Parti: Yüzde 36,8

MHP: Yüzde 8,3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,2

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 0,2

MİLLET İTTİFAKI

CHP: Yüzde 30,0

İYİ Parti: Yüzde 8,6

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

Yeşil Sol Parti: Yüzde 10,3

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 2,0

DİĞER PARTİLER

Memleket Partisi: Yüzde 1,1

Zafer Partisi: Yüzde 1,2

Diğer: Yüzde 0,2