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  3. 13 Nisan 2018 23:01

Seçimlere 12 saat kala istifa etti

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Demirtaş seçimlere 12 saat kala istifa etti

Seçimlere 12 saat kala istifa etti
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İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, seçimlere 12 saat kala tüm görevlerinden istifa etti.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, 26 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini seçimlere 12 saat kala bıraktığını açıkladı. Görevi bıraktığı yaptığı yazılı açıklamayla duyuran Demirtaş, "1992 yılından bu yana 26 yıl aralıksız Başkanlığını yaptığım Odamın, huzurlu bir çalışma dönemi geçirmesi için tüm görevlerimden ayrılarak veda ediyorum. Bugüne kadar desteğini eksik etmeyen Basın Mensuplarımıza, Yöneticilerine, Yönetim ve Meclislerde görev yapan Ticaret Odamız mensuplarına ve çalışanlarına da teşekkür ediyorum" dedi.
 

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