Sedat Peker paylaştığı son video'ya kendisi bile şaşırdı

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Sedat Peker, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile birlikte yer aldığı montajlanmış videoyu RT etti.

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, EURO 2020'de oynanan Macaristan maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında kola şişesini itip ''su için’’ ifadesini kullanmıştı. Sosyal medyada bir kullanıcı, organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Sedat Peker'in, bir videosunda yüzüğün düşmesine verdiği tepkiyi, Ronaldo'nun görüntüsüyle birleştirdi. Peker, bu videoyu sosyal medya hesabından RT etti. Tweet çok sayıda etkileşim aldı.