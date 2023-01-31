Sedat Peker - Sedat Ban davasında Yargıtay savcısı tanık olarak dinlenecek

Suç örgütü lideri Sedat Peker ile AK Partili vekil Zehra Taşkesenlioğlu’nun eski eşi Ünsal Ban’ın yargılanacağı davanın ilk duruşmasında Yargıtay Savcısı Fuat Uslu’yu duruşmada tanık olarak dinleyecek.

Suç örgütü lideri Sedat Peker ile AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eski eşi Ünsal Ban’ın yargılanacağı davanın ilk duruşması 13 Şubat’ta görülecek.

Halktv'den Seyhan Avşar’ın haberine göre; Mahkeme, Yargıtay savcısı Fuat Uslu’yu duruşmada tanık olarak dinleyecek.

Sedat Peker'in yaptığı 'rüşvet' paylaşımlarının ardından boşanma aşamasında olduğu AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun şikayetiyle "kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma", "tehdit" ve "şantaj" suçlamalarıyla ağustos ayında gözaltına alınıp tutuklanan Ünsal Ban, Taşkesenlioğlu'nun elinde bıçakla kendisini tehdit ettiği videoyu sosyal medyada yayınlanmadan 10 gün önce Yargıtay Savcısı Fuat Uslu ile paylaştığını söyledi.

Ban'ın ifadesinde "Paylaşmamın sebebi eşim ve abisi tarafından ölümle tehdit ediliyor olmamdır. Eğer başıma bir şey gelirse savcı olduğu için gerekli yargı mercilerine vermesini söyledim. Görüntüyü WhatsApp uygulaması üzerinden gönderdim” demesi üzerine mahkeme, söz konusu iddiaları sormak için yargıtay savcısı Fuat Uslu’nun tanık sıfatıyla dinlenmesine karar verdi.

Mahkeme Uslu’nun dinlenmesi için yazı yazdı.