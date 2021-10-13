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Sedat Peker yine Süleyman Soylu'yu hedef aldı

Sedat Peker yine Süleyman Soylu'yu hedef aldı

Organize Suç Örgütü lideri Sedat Peker, isim vermeden yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında paylaşımda bulundu.

Organize Suç Örgütü lideri Sedat Peker Twitter'dan tek tweetlik bir açıklama yaptı. Peker yine isim vermeden yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

Peker paylaşımında, "Ahiretlik (s..…ü  s…..n), sana söz verdim. Cehenneme gitsen bile biz ayrılmayacağız. Akşam akşam gene aklıma düştün, hayrolsun." ifadelerini kullandı. 

İşte o tweet:

Etiketler süleyman soylu hedef açıklama
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