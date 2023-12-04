Şehitlerin kanı yerde kalmadı: O hainler öldürüldü

Mardin kırsalında gerçekleştirilen 'Kahramanlar-32' operasyonunda biri kırmızı kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt mahallesi kırsalında, bölgeye görevlendirilen 2 J-SİHA tarafından, içerisinde 2 teröristin olduğu değerlendirilen bir aracın takibine başlandı.

Teröristlerin aracı park halindeyken jandarmanın zırhlı araçları, teröristlerin olduğu düşünülen araca yaklaştı. Bu sırada araç içerisinden jandarmanın zırhlı araçlarına ateş açıldı, çatışma yaşandı. Teröristler kaçamayacağını anladığında ise kendini patlattı.

Bakan Yerlikaya "Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Rodi Hayri (K) Orhan ELMA adlı teröristin olduğu belirlenmiş diğer teröristin de kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Yerlikaya paylaşımında "Şükürler olsun ki şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" mesajını verdi.